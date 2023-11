Konkurransetilsynet vurderer å si nei til Norwegians Widerøe-oppkjøp

Tilsynet påpeker i en pressemelding fredag at dersom oppkjøpet går gjennom, vil man gå fra tre til to flyselskaper i Norge. Derfor er det en risiko for at konkurransen svekkes.

– Det kan føre til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Det er særlig rutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim som trekkes fram.

Det er på disse rutene der Norwegian og Widerøe i dag konkurrerer at tilsynet er redd konkurransen vil svekkes dersom de to flyselskapene slår seg sammen.