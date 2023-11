Helse nord utsetter sykehusstruktur-avgjørelse med tre uker

– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser på den helhetlige planen, for å kvalitetssikre saken før den går til styret, sier Helse Nord-direktør Marit Lind til NRK.

Hun ber da om å utvide fristen fra 20. desember til januar. Lind sier hun vil be om at Helse nord avholder et ekstraordinært styremøte 9. januar.

En arbeidsgruppe i Helse nord la denne uken fram forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene. Det ble blant annet foreslått å gå fra ett til to sykehus.

Det skjedde etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i fjor ba helseforetaket om å se på hvilke grep som kan skape en bedre spesialisthelsetjeneste i nord for framtiden. Kjerkol karakteriserer helseforetakets situasjon som alvorlig og mener mangelen på fagfolk er kritisk.

Etter at arbeidsgruppen i Helse nord la fram sine forslag, har det kommet fram at fem av 15 medlemmer i gruppen ikke ville stemme for planen.

