Tre foreldrepar saksøker Helse Bergen etter babydød

To av babyene døde kort tid etter fødselen i henholdsvis 2021 og 2022, mens den tredje døde i mors liv i 2020, skriver VG.

I alle tre tilfellene har fylkeslegen i Vestland fastslått at sykehuset i et av tilfellene ga uforsvarlig helsehjelp og brøt spesialisthelsetjenesteloven. Også i de to andre tilfellene har fylkeslegen, via Statsforvalteren, slått fast at det er begått pliktbrudd under fødslene.

Advokatene deres mener sykehuset ikke hadde gode nok rutiner.

– Vi mener det er skjedd så mange feil under disse to fødslene at det er grunnlag for å kreve oppreisning. Hadde sykehuset hatt gode nok rutiner, ville ikke dødsfallene skjedd, sier advokat Siren Preto, som representerer to av foreldreparene.

Advokatfullmektig Ingvill Gjerstad, som representerer foreldreparet der barnet døde før det ble født, sier at det var flere tegn til at barnet ikke hadde det bra.

– Blant annet var CRP -verdien høy, uten at man undersøkte årsaken til det. Barnet døde i mors liv fem døgn etter innleggelsen, sier hun.

Helse Bergen bekrefter at de er stevnet og sier de har stor medfølelse for foreldrene.

– Vi beklager at vår håndtering av sakene har gjort at vi oppleves som lite imøtekommende og har gitt foreldrene inntrykk av at vi har forsøkt å holde tilbake opplysninger eller unngå kritikk. Det har ikke vært vår intensjon, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen.

Det er ennå ikke satt dato for hovedforhandling, men det vil antakelig skje i løpet av neste år.