MDG vil øke bensinavgiftene med «bare» 1 krone

– Vi ser at en veldig høy bensinpris rammer nettopp familier med lave og middels inntekter som ikke har råd til å bytte ut fossilbilen med en moderne elbil, sier partileder Arild Hermstad til NRK.

I MDGs alternative statsbudsjett for neste år går de inn for en økning i bensinavgiftene på 1 krone, mens de siden 2016 har gått inn for en økning på 5 kroner. Den siste tiden har bensinprisene ligget på mellom 20 og 25 kroner literen.

– Det er en tilpasning til at virkeligheten har endret seg. Bensinprisene er nå veldig mye høyere enn de er normalt, sier Hermstad.

Samtidig vil MDG halvere matmomsen og fjerne momsen helt på frukt og grønt.

– Ingen skal trenge å gå sultne i Norge. Men i denne dyrtida hopper mange over måltider flere ganger i måneden, fordi de ikke har råd. Her trengs kraftfulle grep, sier MDGs nestleder Lan Marie Berg til Dagbladet.

For å få økonomien i budsjettet til å gå opp, vil de på den annen side sette opp momsen med 1 prosentpoeng fra 25 til 26 prosent på alle andre forbruksvarer.

