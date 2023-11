FNB-stifter Frode Myrhol melder seg inn i Arbeiderpartiet

– Jeg meldte meg inn onsdag, sier Myrhol til Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisa har han tidligere sagt at han ville melde deg inn i et annet parti dersom det gikk dårlig i kommunevalget i høst, og Myrhol sier at politikken til Ap helt klart passer ham best.

– Da tenker jeg på skattepolitikken, ønsket om sosial omfordeling og satsingen på universelle løsninger der alle skal kunne dra nytte av de ordninger velferdsstaten legger til rette for, sier han.

Myrhol sier at det ikke er opp til ham å avgjøre om han skal stå på listen til Stavanger Ap ved neste kommunevalg, men at han vil si ja om han blir spurt.

(©NTB)