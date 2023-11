Rødt: – Vi foreslår å kutte skattene for 80 prosent av nordmenn

I Rødts forslag vil de med under 800.000 kroner i inntekt få en total skattelette på 12 milliarder, mens de rikeste må belage seg på en samlet skatteøkning på 30 milliarder, skriver Klassekampen.

– Vi foreslår å kutte skattene for 80 prosent av nordmenn med til sammen 12 milliarder. Det er sånn sett tydelig, mener jeg, at folk skal sitte igjen med mer av pengene de får i lønn, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Med mer utbytteskatt og mer formuesskatt blir den samlede skatteøkningen på 26,8 milliarder.

Martinussen sier de ønsker å lansere en forskjellskrisepakke, som øker inntektene, kutter i regningsbunken og som tar tilbake kontrollen over prisene.

– Vi har lett med lys og lykter etter regninger som staten bestemmer over og hvordan vi kan kutte i dem. Å kutte moms for eksempel. Vi bruker også over tre milliarder på å starte en tannhelsereform, sier Martinussen.

