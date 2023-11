28 taxier fikk bruksforbud etter storkontroll på Romerike

Kontrollene på taxidepotet på Gardermoen og ved Akershus universitetssykehus (Ahus) medførte at 28 taxier fikk bruksforbud, 21 av disse for ikke-medbrakt eller manglende kjøreseddel, skriver VG.

De øvrige fikk bruksforbud for å ikke kunne dokumentere råderett over kjøretøyet, manglende utført EU-kontroll, manglende løyve eller for kopiering av løyvedokument. Bruksforbud innebærer at bilen ikke får utføre drosjetjeneste før feilen er rettet opp.

– Kontrollen viser flere ulike brudd på lover og bestemmelser, både når det gjelder teknisk stand på bilene, manglende dokumentasjon og brudd på yrkestransportloven, oppsummerer Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Han mener funnene blant de 198 drosjene som ble sjekket, virkelig viser behovet for kontrollene og den videre oppfølgingen av taxibransjen.

Det var totalt tre kjøretøy som unnlot å bli kontrollert – her låste førerne bilene og forsvant. Disse opplysningene er delt med politiet.

[ Drosjeeier: – Taxinæringen er blitt en cowboybransje ]

[ En helt ny måte å ta taxi på: – Rart at ikke andre flyplasser har dette systemet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen