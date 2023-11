Venstre foreslår oppstart av løpende barnehageopptak

Til VG sier Venstre-leder Guri Melby at de vil bruke tre milliarder kroner ekstra på å bekjempe barnefattigdom og å hjelpe barnefamilier.

– Flere barnefamilier henger etter i inntektsutviklingen, og vi vet at dette kan resultere i dårligere boforhold, svakere skoleresultater, lavere utdanning og dårligere helse på lang sikt, sier hun til avisa.

Tirsdag legger Venstre fram sitt alternative budsjett for 2024. Her vil partiet blant annet åpne lommeboka for barnefamiliene. I budsjettet settes det av én milliard kroner ekstra til barnehager – for å blant annet starte oppbyggingen av et løpende barnehageopptak. De fleste kommuner har i dag ett hovedopptak i året.

I sitt alternative budsjett vil Venstre følge flere andre anbefalinger fra regjeringens ekspertutvalg for barn i fattige familier, som å øke barnetrygden til 31.500 kroner i praksis, men at satsene skal utjevnes og skattlegges.

Venstre vil også avvikle kontantstøtten.

Ifølge Aftenposten går Venstre inn for å gi bedriftene rundt 8 milliarder i skattelette neste år. De ønsker også å skru CO2-avgiften opp. Til neste år øker avgiften til 1176 kroner. Venstres mål er at avgiften skal ligge på 3000 kroner i 2030.

