Rapport: Vi trenger nye politiske grep for å styre strømprisen

Rapporten, som er en «motrapport» til Strømprisutvalget, er utarbeidet på oppdrag for Industriaksjonen – en sammenslutning av fagforeninger i tilknytning til industrien.

– Strømprisutvalgets foretrukne løsning er mer kraft. Det er helt misforstått. Det er ikke forholdet mellom produksjon og forbruk i Norge som definerer prisen, sier utreder Isak Lekve i De Facto til Klassekampen.

Han viser til at Norge har hatt store kraftoverskudd i alle årene det har vært strømpriskrise.

I rapporten vises det til at norsk industri historisk har hatt lavere kraftpriser enn konkurrentlandene som fortrinn. Men med kombinasjonen av tilkopling til det europeiske kraftmarkedet og bygging av store eksportkabler for strøm, har prisene blitt preget av det europeiske prisnivået i stadig større grad. Det mener Lekve viser at økt kraftproduksjon ikke vil fungere som medisin.

I rapporten skriver De Facto at prisene som har vært siden 2021, over tid vil kunne «utradere hele den kraftforedlende industrien».

– Så lenge vi ikke får lavere strømpriser enn kontinentet, vil konsekvensene bare bli at vi bygger masse kraft, selger mer kraft til utlandet, mens det ikke blir mer industri. Det er en tragedie, sier Lekve.

