Mener Høyre bryter valgløfte ved å droppe tilbud for reisende med kollektivtrafikk

Dersom du tar kollektivtransport i hovedstadsområdet i dag, og ikke har månedskort, får du automatisk billigere billetter, jo mer du reiser. Det er mulig å spare opptil 40 prosent på denne måten. Rabattordningen, kalt «Reis», ble innført 16. april i år. Nå har det nye fylkesrådet i Akershus bestemt at de ikke skal fortsette å finansiere ordningen når prøveperioden på ett år utløper.

– Det er foreløpig ingen tegn til at «Reis» får ned biltrafikken eller endrer reisevanene. Vårt mål er å sette ned prisen på månedskortet, og ikke enkeltbillettene, sier fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim (H) til Aftenposten.

Rabattordningen som nå henger i en tynn tråd, gjelder for reiser innenfor Ruters dekningsområde, altså Akershus og Oslo. Denne uka skal det nye Høyre-ledede byrådet i Oslo også ta stilling til hvorvidt de vil fortsette å finansiere rabattordningen eller ei.

Frykter flere vil velge bilen

Kristin Antun, MDGs gruppeleder i Akershus fylkeskommune, er svært skuffet over at Høyre nå kutter ut ordningen som partiet hennes var med på å innføre.

– Dette er veldig uheldig og relativt uforståelig. Jeg kan ikke skjønne begrunnelsen deres. Dette er en prøveordning. Prøveordninger trenger tid til å sementere seg ordentlig. Vi vet at det har blitt solgt flere billetter etter at ordningen ble innført. Det var først da at antall kollektivreiser kom tilbake til nivået før pandemien, sier Antun til Dagsavisen.

Kristin Antun, MDGs gruppeleder i Akershus fylkeskommune. (MDG)

Hun kaller Høyres reversering for et klart valgløftebrudd.

– Høyre gikk til valg på bedre og billigere kollektivtilbud. Da er det veldig provoserende at det første de gjør er å heve prisen på enkeltbilletter. Det tar seg ikke ut, sier Antun.

– Vi er helt enige i at månedskortprisen også må ned på sikt. Men det fylkesrådet gjør nå er å øke prisen på enkeltbilletter uten å redusere prisen på månedskort. Det er et rent løftebrudd, legger hun til.

MDG-politikeren frykter at høyere priser på enkeltbilletter vil føre til at flere velger bil fremfor kollektivtrafikk når ordningen avvikles neste år.

– Vi vet at mange har et endret reisemønster nå. Flere har mer hjemmekontor, slik at det ikke er lønnsomt for alle å ha månedskort. At vi har prisinsentiver for dem som ikke reiser nok til å ha månedskort et viktig tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Folk har dårlig får for tida. Da betyr rabattordninger som dette ekstra mye, sier hun.

Dette er Reis

Reis er Ruters billettsystem som gir personlig rabatt på enkeltbilletter. Rabatten er inntil 40 prosent og i snitt skal den ligge på 20 prosent.

Rabatten øker for hver gang man kjøper en enkeltbillett, og blir beregnet ut fra hvor mange billetter man har kjøpt de siste 30 løpende dagene.

Ordningen ble innført 16. april 2013. Nå har Akershus fylkeskommune bestemt at de ikke vil fortsette å finansiere ordningen etter dette.

Høyre gikk til valg på bedre og billigere kollektivtilbud. Da er det veldig provoserende at det første de gjør er å heve prisen på enkeltbilletter. — Kristin Antun, MDG

– Går baklengs inn i framtida

Hoda Imad, Aps gruppeleder i Akershus fylkeskommune. (Elias Rasch)

Hoda Imad, Aps gruppeleder i Akershus, reagerer også med skuffelse på Høyres beslutning om å ikke videreføre rabattordningen.

– De går baklengs inn i framtida. De fjerner et konkret miljøtiltak og erstatter det med ingenting, sier hun til Dagsavisen.

I likhet med Antun stusser hun over Høyres begrunnelse for kuttet, altså at ordningen ikke har hatt noen merkbar effekt.

– Det er spesielt å påstå når ordningen ikke er ferdig og vi ikke har fått evalueringen ennå. Det vi vet er at det har blitt kjøpt én million flere enkeltbilletter i år sammenlignet med i fjor, etter at ordningen ble innført. Da er det tydelig for oss i Ap at dette har vært en knallgod ordning som har fått flere til å velge kollektivt, sier hun.

Ville ikke kutte i tiltak rettet mot barn

Anette Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus, forteller at de skulle ønske at de kunne fortsette å finansiere Reis, men at det ikke var nok penger i budsjettet til det. Da måtte det i så fall ha gått på bekostning av to andre samferdselstiltak: Billigere skoleskyss og billigere månedskort for barn og unge.

– Vi hadde ikke et ønske om å legge ned Reis, men ville heller ikke kutte ned på de to andre tiltakene, som vi mener var viktigst, sier Solli til Dagsavisen.

Anette Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus. (Heiko Junge/NTB)

Ifølge henne koster det fylkeskommunen 160 millioner kroner i året å finansiere Reis. Det er en kostnad Ruter nå må ta på sitt eget regnskap i stedet, dersom de ønsker å opprettholde tilbudet.

– Dersom Ruter har andre muligheter til å finansiere Reis, så sier vi ikke nei til det, forteller Solli.

Hun avviser samtidig at de har brutt noen valgløfter.

– De fire partiene i fylkesrådet har lovet å gi billigere månedskort. Det står vi for. Derfor er det viktig at månedskortene til barn og unge ikke blir dyrere. Så skal vi komme tilbake neste år med oppskriften på hvordan vi skal gjennomføre billigere månedskort.

