Kontroll på låvebrann i Lillestrøm

Øst 110-sentral opplyste like etter klokken 1 tirsdag at brannen er under kontroll. Nødetatene rykket ut til brannen ved 23.45-tiden. Da var det full overtenning i bygningen.

Ifølge politiet vil låven brenne helt ned.

I låven ble det oppbevart propanbeholdere, og politiet ba beboere nord for bygningen evakuere seg til Sørum skole på grunn av eksplosjonsfare. Det ble også opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. Ved 0.30-tiden kunne de evakuerte returnere til sine hjem.

– Eksplosjonsfaren er nå over, da to stykk gassbeholdere har detonert. Sikkerhetsavstanden på 300 meter opphører, skrev opplyser Øst politidistrikt på X.

Da holdt brannmannskapene fortsatt på med slukking. Ifølge politiet vil låven brenne helt ned.

Det er ikke meldt om skadde personer.

[ Debatt: «Man kan ikke forsvare dyreplageri» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen