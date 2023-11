EØS-støtten stuper kraftig

Ifølge målingen som Sentio har gjennomført for Nationen og Klassekampen, ville 50 prosent av oss svart nei til EU, dersom det var folkeavstemning i morgen.

Det er 1 prosentpoeng høyere nei-andel enn for et halvt år siden, men 4 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

I målingen er folk også spurt om hva de ville stemt dersom det var EØS-avstemming i morgen. Her svarer 50 prosent svart ja. Det er 8 prosentpoeng færre enn for ett år siden og hele 15 prosentpoeng færre enn for to år siden.

26 prosent ville stemt nei til avtalen, noe som er 5 prosentpoeng flere enn for ett år siden og 7 prosentpoeng færre enn for to år siden.

