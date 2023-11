Arbeidsgruppe foreslår å legge ned akuttberedskapen i Lofoten

Arbeidsgruppen som har utredet akuttberedskap i Nord-Norge, har foreslått tre alternativer for alle sykehusene, melder VG.

Blant alternativene de foreslår, er å legge ned akuttberedskapen i Lofoten, og gå fra to til ett sykehus på Helgeland, ifølge avisa.

Det foreslås at UNN Narvik endres til et sykehus med betydelig økning i planlagt behandling og fødestue. Gruppen anbefaler at Harstad overtar akutt- og døgnaktiviteten som ville tilhørt Narvik.

De første forslagene til arbeidsgruppen er nå levert, og Helse Nord skal sy det sammen til et helhetlig forslag. Det vil så sendes på høring før en endelig plan vedtas i april neste år.

[ Politiker og leger hardt ut mot Helse Nords arbeid: – Vi føler oss urettferdig rammet ]