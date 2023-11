Bjørnar Moxnes innrømmer fem nye tyverier

– Det er skikkelig vanskelig å innrømme for meg selv og alle andre at jeg har et psykisk helseproblem. Men det både vil – og skal – jeg gjøre noe med. Det får jeg også hjelp til, sier Moxnes til avisa.

Fredag var Moxnes inne til avhør hos Oslo politidistrikt. Han forteller at han fikk et forelegg på 15.000 kroner som han godtok på stedet.

– Han har mottatt et forelegg for fem overtredelser av straffeloven § 321 (tyveri), som han har vedtatt, sier politiadvokat Maria Helene Husebye Fossen.

Det er snakk om små beløp hver gang, på under 500 kroner, sier hun.

– Trenger ro

Moxnes gikk av som partileder i sommer etter det mye omtalte solbrilletyveriet på Oslo lufthavn. Han er nå sykmeldt og ber om ro i tiden framover.

– Jeg trenger ro. Det gjør også de rundt meg, sier han.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes skal få den støtten han trenger av partiet.

– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger, sier Marie Sneve Martinussen til VG.

Vil gi Moxnes støtte

Martinussen sier at hun skjønner at den tidligere Rødt-lederen har hatt det skikkelig tungt og vanskelig, og at det er vondt å gjøre.

– Jeg er glad for at han nå har klart å dele dette og at han skal ta tak i problemene. Vi vil gi han den støtten han trenger fra oss for å få det til.

Moxnes er sykmeldt fra mandag 13. november til 27. november.

[ Solberg er Høyres Store sol ]