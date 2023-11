UD: Ingen nordmenn ut av Gaza mandag

De rundt 250 norske statsborgerne som befinner seg på Gazastripen, står ikke på listen over utenlandske statsborgere som mandag får tillatelse til å forlate Gaza inn til Egypt, opplyser pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Hun opplyser videre at norske myndigheter er i kontakt med israelske og egyptiske myndigheter om arbeidet med å få nordmennene ut.

Mandag har 80 svenske statsborgere fått tillatelse til å forlate Gaza, ifølge det svenske utenriksdepartementet. Personene det gjelder, har fått beskjed om dette via SMS og epost. To danske borgere slapp over grensa ved Rafah søndag. Ytterligere tre venter på å få dra, opplyser dansk UD.

Søndag opplyste norsk UD at de hadde mottatt informasjon om at en norsk statsborger skal være død på Gazastripen. De har ikke fått bekreftet det av palestinske helsemyndigheter og kan derfor ikke gi en endelig bekreftelse på at personen er død, men er i kontakt med pårørende. Lunde opplyser mandag at de arbeider videre med å undersøke informasjonen.

