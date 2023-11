Strømregningen mer enn doblet på Øst- og Vestlandet i oktober

Av Marius Helge Larsen/NTB

Fornybar Norges strømprisindeks viser at alle strømprisområdene hadde høyere spotpris i oktober enn september. I tillegg økte forbruket.

– Selv om spotprisene steg i oktober, var prisene fortsatt lavere enn det vi har vært vant til de siste to årene. I alle de fem norske prisområdene for strøm, var gjennomsnittlig spotpris for oktober lavere enn den var i samme måned i 2022 og 2021, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

En gjennomsnittshusholdning i prisområde NO1 (Østlandet) hadde en strømregning på 1340 kroner i oktober, ifølge indeksen. Det er 139 prosent mer enn i september.

Også i NO5 (Midtre del av Vestlandet) ble prisen mer enn doblet. Der må en gjennomsnittshusholdning ut med 1466 kroner for strømforbruket i oktober.

Prisene inkluderer nettleie, skatter, avgifter og strømstøtte, og er beregnet ut ifra snittforbruket i hver region.

Kald oktober

Standal forklarer prishoppet slik:

– Det skyldes at det var uvanlig kaldt i oktober, og at strømforbruket har steget betraktelig nå som vi nærmer oss vinteren og folk bruker mer strøm på å holde husene sine varme.

NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet) har fortsatt den høyeste regningen, med en pris på 1561 kroner. Det er en økning på 39 prosent fra september.

Den forrige prisindeksen viste at NO2 hadde dobbelt så høy strømregning som på Østlandet i september, men i oktober var altså prisforskjellene langt mindre.

– NO2 hadde betydelig høyere spotpriser på strøm enn resten av landet mellom mai og september. Dette har nå endret seg. I oktober var prisene i NO2 ikke så ulike prisene i de nærliggende prisområdene NO1 og NO5, sier Standal.

Billigst i Midt-Norge

Minst penger på strøm brukte folk i NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge) med en strømregning på 1164 kroner, en oppgang på 72 prosent fra september.

I NO4 (Nord-Norge), brukte husholdningene i snitt 1222 kr på strøm i oktober. Nord-Norge er den eneste prisregionen som hadde høyere strømregning i oktober i år enn samme måned i fjor.

Det hører med til historien at snittforbruket var høyest i Nord-Norge. Det lå på cirka 1890 kWh for snittfamilien, mot for eksempel 1180 kWh i NO2.

Forbrukerne på Sørlandet og Sørvestlandet brukte minst strøm, men endte altså likevel opp med den største strømregningen.

Protest fra sørvest

Tirsdag denne uken reiser en delegasjon bestående av ordførere, fylkesordførere, næringsforeninger og bedrifter fra Rogaland og Agder til Oslo for å protestere mot det store gapet i strømpriser mellom landsdelene.

De skal blant i et møte på Stortinget og legge fram nye analyser om hvordan problemet kan løses. På ettermiddagen møter de også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for å overlevere underskrifter fra bedriftsledere som har fått nok av å betale mest for strømmen i hele landet.

Prisindeksen for oktober viser også at snittprisene i Norge i oktober var langt lavere enn i Storbritannia, Danmark og Tyskland, som vi har utenlandskabler til. Mens Sverige hadde lavere priser enn oss.

