Rødt overrasket over Solbergs beslutning om å fortsette

– Det er opp til Høyre selv hvem de vil ha som leder, men det angår oss alle hvem som blir statsminister i Norge. Erna Solberg har ikke hatt styr på sin egen habilitet i åtte år, eller tatt fullstendig ansvar for det, men likevel vil hun tilbake til statsministerboligen om to år. Det er overraskende, sier Aydar.

Aydar sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som i forrige uke utspurte Solberg om habilitetssaken.

Hun understreker at saken på ingen måte er over.

– Solberg har selv erkjent en rekke tilfeller av habilitetsbrudd, og vi vet at saken er stor i omgang og alvor. Habilitetssaken er nå på kontrollkomiteens bord, og vi har ikke konkludert. Det er vi, de folkevalgte, som har ansvar for å rydde opp for å gjenreise tilliten, sier Aydar.

– Jeg vil oppfordre Høyre og Erna Solberg til å ta til seg konklusjonene når de kommer.

