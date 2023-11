Flere unge får kikhoste

Ifølge FHI har nye tilfeller av kikhoste økt ytterligere de siste ukene, spesielt i aldersgruppen 15 -19 år, skriver VG.

– Vi har hatt en lav forekomst av kikhoste gjennom pandemien. I år har vi sett at smitte med denne bakterien er tilbake, og antall påviste tilfeller har økt i høst, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Forekomsten av kikhoste er fortsatt lavere enn i 2019, før pandemien.

– Vi tror at manglende sirkulasjon av bakterien under pandemien kan ha først til en immunitetsgjeld, slik at utbruddene kan bli større enn det vi så før pandemien fordi flere har dårlig beskyttelse, sier Greve-Isdahl.

Kikhoste regnes som svært smittsomt og er spesielt alvorlig for spedbarn.

