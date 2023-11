SV advarer: – Regjeringen må regne med at alle deres løfter kan ryke

– Vi kommer jo ikke til å ta hensyn til hvilke løfter eller forlik regjeringen har inngått med andre enn oss, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Neste uke begynner forhandlingene om neste års statsbudsjett mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har gjort det tydelig at det ikke skal komme noen nye store skatteskjerpelser neste år. De har også lovet at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke skal øke i denne stortingsperioden.

Men de trenger SVs hjelp for å få vedtatt budsjettet. Og SV bryr seg lite om hvilke løfter regjeringen har gitt velgerne.

– Regjeringen får ta ansvar for sine lovnader og love det de vil. Men SV skal ha gjennomslag i forhandlingene, slår Kaski fast.

– Norge har ikke høye skatter

I motsetning til regjeringen, vil SV øke skattene og avgiftene med 15,2 milliarder kroner neste år. Blant annet skrur de kraftig til på formuesskatten, og de innfører en ekstra høy skatt for formuer på over 100 millioner kroner, i sitt alternative budsjett.

– Det er veldig viktig at regjeringen ikke lar landets aller rikeste få vinne gjennom med sin virkelighetsfortelling om skattenivået i Norge. Skattenivået i Norge er ikke spesielt høyt sammenlignet med andre land, sier Kaski.

Hun er ikke bekymret for at flere rikinger kan flytte til Sveits dersom SV får gjennomslag.

– Det vil være superrike som har lyst til å putte pengene sine i skatteparadiser. Vi vil stenge flest mulig hull i skattesystemet som muliggjør akkurat det. Og det er også noen av forslagene i vårt budsjett, sier Kaski.

Omfordeler pengene

SVs skatteopplegg er langt mer omfordelende enn regjeringens budsjettforslag. Partiet vil gi et skattekutt på over 5000 kroner til alle som tjener mellom 300.000 og 750.000 kroner i året, mens regjeringen kun vil gi et kutt på mellom 200 og 600 kroner.

På den andre siden vil SV øke skattene med 17.214 kroner i snitt for dem som tjener mellom 1 og 2 millioner kroner, og med 278.886 kroner i snitt for de som tjener over 2 millioner kroner.

– Kjøpekraften til folk må økes, og forskjellene skal ned, sier Kaski.

Vil ha oljebrems

Budsjettforhandlingene starter i løpet av neste uke, men nøyaktig oppstartstidspunkt er ennå ikke klart.

Forhandlingene ledes av finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen i Arbeiderpartiet, finanspolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet og Kaski fra SVs side.

– Det er ingen tvil om at det også i år kommer til å bli tøffe forhandlinger. Både fordi vi kommer til å være uenige om penger, men også fordi det er relativt kritiske uenigheter her i klimapolitikken og i synet på ytelser som minstesats for uføre, sier Kaski.

Hun trekker også fram noen andre saker som blir viktige for SV i forhandlingene:

I vårt alternative budsjett har vi vektlagt å øke velferdsytelsene, sånn som barnetrygd, og å gjøre velferdstjenester som SFO og tannhelse billigere. Vi har også et omfordelende skatteopplegg og en lang rekke ulike tiltak for å kutte klimagassutslipp og bremse oljeindustrien, sier Kaski.

