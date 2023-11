Siktede i Hamar erkjenner drapet

Det sier mannens forsvarer Helge Hartz til NRK.

Overfor NTB sier Hartz at han ikke ønsker å utdype hva som har blitt sagt i avhør.

– Han erkjenner de faktiske forholdene. I dag har han vært i et langt avhør, og han blir nå tatt hånd om av helsevesenet, sier Hartz.

Forsvareren sier videre at det på nåværende tidspunkt ikke har vært aktuelt med et fengslingsmøte.

– Han har behov for helsehjelp og får det, sier Hartz.

Ringte selv til politiet

Den siktede mannen er i 30-årene. Mannen ringte selv til politiet og fortalte at noen var blitt drept. Han sto utenfor politistasjonen da han ringte.

– Meldingen han innga til politiet gjorde at man raskt gikk ut og opprettet kontakt med ham utenfor stasjonen. Meldingen gjorde videre at vi rykket ut til en adresse og gjorde et funn som førte til at siktede kort tid etter ble besluttet pågrepet, sa politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i Innlandet politidistrikt til NTB tidligere søndag.

Politiet ønsker ikke å si noe om denne esken, eller om det er gjort beslag av noen form for våpen.

– Vi har gjort flere beslag i saken, hva slags beslag, synes jeg det er for tidlig å gå ut med.

Relasjon

Politiadvokaten bekreftet at det var en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Hva den relasjonen er, vil jeg ikke gå inn på. Årsaken til det er at det er en rekke personer vi skal snakke med, og vi ønsker at de skal være upåvirket av medieomtalen. Det jeg kan si er at begge har lokal tilhørighet.

Politiet har også en formening om hvordan kvinnen ble drept, men har foreløpig ikke ønsket å si noe om dette.