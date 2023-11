Politiet: Mannen som er siktet for drapet på Hamar, ringte selv til politiet

– Kvinnen ble søndag identifisert, og det er en kvinne i slutten av 30-årene som er funnet død. Kvinnen er kjørt til Rettsmedisinsk institutt for obduksjon. Vi har også en formening om hva dødsårsaken er, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet. Politiet opplyser at han ringte selv til politiet og fortalte at noen var blitt drept.

– Han sto utenfor politistasjonen da han ringte. Han er fortsatt siktet, men er foreløpig ikke avhørt, skriver politiet.

Etter pågripelsen utenfor politistasjonen, ble et område der sperret av, og det lå en eske på bakken.

– Det er gjort flere beslag i saken, men vi kan av hensyn til etterforskningen ikke si hvilke beslag som er gjort, sier Berntsen i pressemeldingen.

Pårørende blir ivaretatt av kommunens kriseteam.

Den drapssiktedes forsvarer, advokat Helge Hartz, var ved 11.40-tiden søndag på vei til Hamar.

Han sier til NTB at det er for tidlig å si når det kan bli aktuelt med et avhør av den siktede.

– Jeg venter på at de skal gjøre en prejudisiell observasjon av ham, så får man etter det avgjøre om det er aktuelt med avhør eller ikke. Jeg skal antakeligvis snakke med ham senere, sier Hartz.