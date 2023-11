Næringsministeren sier nei til ny strømstøtte til bedriftene

– Det blir ingen strømstøtteordning denne vinteren, sier næringsminister Jan Christian Vestre til TV 2.

I forbindelse med at strømprisene økte kraftig i fjor, valgte regjeringen å gi bedrifter strømstøtte gjennom den såkalte energitilskuddsordningen.

Vestre sier at det er uaktuelt denne vinteren, og viser til at vannmagasinene i Norge nå er ganske fulle, og at energisituasjonen er mer under kontroll.

Han ber i stedet bedrifter som ønsker mer sikkerhet om å vurdere fastpris.

– Regjeringens viktigste grep har vært å få på plass markedet for fastprisavtaler. Det markedet er nå oppe og stå. Det er mulig å tegne fastpriskontrakter for rundt 60 øre i Sør-Norge, altså en brøkdel av det strømmen kostet i verste månedene i fjor, sier Vestre.

Næringsministeren sier at han heller ikke har hørt noe krav om ny strømstøtte til bedriftene ennå.

