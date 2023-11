Solberg om framtiden: En «no-brainer» at det har blitt vanskeligere å fortsette

Solberg vil fortsatt ikke svare på om hun tror det blir mulig å fortsette som partileder etter habilitetssaken.

– Vet du hva. Jeg har ikke tenkt på å svare på alle hypotetiske spørsmål og forsøk rundt det. Jeg har vært politiker for lenge til å la meg lure av det, sier Solberg til NTB.

Lørdag var hun på et konferansehotell på Gardermoen for å feire at Høyre har fått 107 ordførere etter valget, og at 3,6 millioner nordmenn nå bor i en Høyre-styrt kommune.

Folkevalgte fra hele landet var til stede og ga partilederen stående applaus og jubel.

– Vanskeligere enn uten denne saken

Samme dag gikk Solbergs tidligere regjeringskollega, Siv Jensen, ut i E24 og sa at hun synes det ser litt vanskelig ut med tanke på om Erna Solberg kan bli statsminister igjen.

– Jeg tenker at Siv får stå for sine ord. Jeg tenker at det er vanskeligere nå enn det hadde vært uten denne saken. Det er det ingen tvil om. Men så det er vel en «no-brainer» å si at det er vanskeligere, og at det har skjedd noe i løpet av høsten, sier Solberg.

I sin tale til Høyres folkevalgte sa Solberg ingenting om sin egen framtid som Høyre-leder. Hun mener det hadde vært helt unaturlig å ta det opp i talen.

– Jeg tror nok dere overdriver hvor mye de tenker på spørsmålet om jeg skal være partileder, fremfor hvordan de skal sørge for å levere god politikk til sin kommune, sier Solberg.

I talen pekte hun blant annet på ensomhet blant eldre, lang behandlingstid i byggesaker og klimapolitikk.

Vil ikke gi tidsramme

Solberg mener at spørsmålet om hennes framtid er en sak mellom henne og sentralstyret i Høyre. Sentralstyret har møte mandag, men hun vil ikke si noe om hva hun har tenkt å si til dem.

– Det skal jeg snakke med sentralstyret om, sier hun.

– Men når tror du at du kommer til å avklare dette?

– Jeg har ikke tenkt å gi pressen noen som helst tidsramme for det.

– Men er det ikke litt rart å stå på talerstolen foran ordførerne i dag i en situasjon hvor du ikke har avklart dette?

– Nei, det er bare veldig hyggelig å være her for å feire at vi har 107 ordførere, at vi har åtte fylkesordførere, og vi har en haug med tillitsvalgte som har fått makt og innflytelse til å skape god Høyre-politikk.

