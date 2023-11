Erna Solberg til kamp mot ensomhet – refser regjeringen

– Dessverre har vi en regjering som svikter på det aller mest grunnleggende. Som nedprioriterer arbeidet mot ensomhet, sa Solberg i en tale til Høyres folkevalgtkonferanse lørdag.

Alle partiets ordførere, fylkesordførere og varaordførere er samlet på Gardermoen denne helgen.

– For halvannet år siden fikk Høyre gjennomslag i Stortinget for at regjeringen skal lage en handlingsplan for å redusere ensomhet og utvikle verktøy for å måle forekomsten av ensomhet. Den er ikke levert, påpekte Solberg i sin tale.

Hun mener i stedet at regjeringen har foreslått kutt i viktige satsinger mot ensomhet.

– Som for eksempel tilskuddsordningen for å forebygge og redusere ensomhet, og støtten til helsefrivilligheten, sa Solberg.

Hun varslet at Høyre vil reversere dette i sitt alternative statsbudsjett. Solberg oppfordret samtidig ordførerne til å jobbe lokalt med ensomhetsutfordringene.

– Jeg tror vi som er her i dag må samarbeide for å motvirke regjeringens politikk, sa Solberg.

Selv om Høyre-lederen har hatt mye å stri med når det gjelder habilitetssaken den siste tiden, virket stemningen i salen å være god. Solberg ble introdusert som partiets «viktigste valgkampmedarbeider» og ble tatt imot med stående applaus og jubel fra salen.

Høyre gjorde et godt kommune- og fylkestingsvalg i høst, og ble større enn Arbeiderpartiet for første gang på 99 år.

– Så mange som 66 prosent av Norges befolkning, og over 3,6 millioner innbyggere, bor nå i en Høyre-styrt kommune, sa Solberg til applaus fra salen.

