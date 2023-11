Studie: Ikke så farlig å slumre, likevel

Er du blant dem som slumrer og lar alarmen ringe to og tre ganger før du står opp, kan det faktisk hende du er mer klar til å møte dagen enn de som står rett opp, viser en studie fra Stockholms universitet.

Bergens Tidende skriver at de svenske søvnforskerne fant ut av det etter å ha hatt 31 deltakere i et søvnlaboratorium. Det var folk som vanligvis slumret.

Den ene natta slumret de tre ganger i til sammen 30 minutter før de sto opp. En annen dag sto de opp til samme tidspunkt, men første gangen alarmen ringte. Rett etter at de sto opp, gjorde de en kognitiv test. Deltakerne presterte best den natta de slumret.

– Vi tror forklaringen må være at det at de har våknet noen ganger, har satt i gang systemet i hjernen, sier Tina Sundelin, en av studiens forfattere.

– Vi finner ikke store positive effekter av å slumre, men vi finner heller ikke store negative effekter. Vi håper derfor at studien kan ta vekk litt av stigmaet: At du med god samvittighet kan slumre og vite at det ikke påvirker søvnen din for mye negativt, sier hun.

