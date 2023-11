Sier nei til strømkabel mellom Norge og Skottland

Selskapet NorthConnect klaget på vedtaket etter at Olje- og energidepartementet i mars i år sa nei til konsesjonssøknaden.

Klagen ble behandlet i statsråd fredag. Den ble ikke tatt til følge, og avslaget er dermed endelig.

En ny strømkabel ville gitt høyere strømpris, argumenterte regjeringen da søknaden ble avslått i vår.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa den gang at det ikke var grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger, og det var heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skulle ligge i bero.

[ Kommentar: Jeg vil kalle dem «forbanna fagfolk med tørre hender» ]