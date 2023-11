Matapours forsvarer om snarlig rettssak: – Nyttig for alle

– I utgangspunktet tenker jeg at det er nyttig at saken snarlig kommer opp, slik at den kan få en avklaring. Og jeg tror også at det er nyttig for alle involverte, også fra et samfunnsperspektiv, at saken nå blir belyst fra alle sider i et åpent system. Det har vært nok hemmelighetskremmeri i denne saken. Jeg tror det er fornuftig at saken blir ordentlig belyst, sier forsvarer Marius Dietrichson til NRK.

Fredag ble Zaniar Matapour tiltalt for grov terror etter at han 25. juni i fjor skjøt og drepte to personer i Oslo. Ytterligere ni andre personer ble truffet av skuddene. Matapour nekter straffskyld.

Rettssaken skal gå fra 11. mars til 16. mai neste år.

[ Matapour tiltalt for terror – to måneder satt av til rettssaken ]