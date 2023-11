FHI om koronavaksinen: – Det er ikke fare for at vi går tom

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, slår Folkehelseinstituttet fast i sin ukerapport.

Sykehusene og kommunene må være forberedt på flere innleggelser med covid-19, heter det videre. I uke 44 var nesten 500 personer innlagt, en økning på 18 prosent fra uka før. Fortsatt er få innlagt på intensivavdeling.

FHI-overlege Preben Aavitsland, forteller til NTB at FHI har kjøpt inn godt med vaksiner, og at det ikke er fare for at det går tomt.

– De kommunene som er i ferd med å gå tomme, kan bare bestille mer fra oss, sier han.

FHI oppfordrer eldre og kronisk syke til å vaksinere seg.

– Vi vaksinerer for å beskytte utsatte grupper mot alvorlig forløp av en infeksjon, ikke for å påvirke denne bølgens gang. Vi konsentrerer oss derfor om å oppfordre de eldre og kronisk syke til å vaksinere seg, sier Aavitsland.

Kommunene rundt om i landet er i gang med vaksinering, og de fleste steder skal det være mulig å bli vaksinert i løpet av noen dager.

– Vaksinen som tilbys nå, er en oppdatert versjon av Pfizers vaksine. Den skal passe bedre til virusvariantene som sirkulerer nå, sier Aavitsland.

