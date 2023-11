DNBs sjeføkonom etter nye pristall: – Tvilen om det blir rentehopp i desember er borte

– Tvilen om det blir rentehopp i desember er borte, sier DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland til NTB.

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram nye tall som viste at prisene i oktober hadde steget med 4,0 prosent de siste 12 månedene. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra september.

– Nå blir det rentehopp i desember hvis det ikke skjer noe dramatisk, og vi er tilbake på Norges Banks anslag for prisveksten. Dette viser også at den kraftige nedgangen i september bare var forstyrrelser, sier Haugland.

Black Friday

Fra august til september falt prisene fra 4,8 prosent til 3,3 prosent i september. Da hadde ikke tolvmånedersveksten vært lavere på nesten to år.

– Det er særlig matvareprisene som økte i oktober. De falt kraftig i september, men nå har kjedene tatt inn alt det tapte og vel så det, og vi er tilbake på nivået Norges Bank hadde sett for seg da de la fram prognosene sine som varslet et mulig rentehopp tidligere i høst, sier Haugland.

Den siste tiden har det vært oppmerksomhet rundt at en del butikker har satt opp prisene sine i forkant av Black Friday-salget i november.

Haugland mener dette kan ha bidratt noe til prisveksten i oktober, men sier at det ikke er hele forklaringen.

– Når matvarer bidrar så kraftig, er ikke det typiske Black Friday-varer. Jeg tror det er snakk om et genuint underliggende prispress, og at september ga et feil inntrykk av hvordan situasjonen egentlig er, sier hun.

Prisveksten var høyere enn ventet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Mari Løvås i Sparebank 1 SR-Bank.

– Dette er en kalddusj for oss som håper på at vi er på rentetoppen nå, og dette øker jo sannsynligheten for renteheving i desember. Men det er fortsatt en nedkjøling i norsk økonomi, og det kommer enda et inflasjonstall før neste rentebeslutning i Norges Bank, så det blir veldig spennende å følge med fremover, sier hun.

Strøm og mat

Slik forklarer seksjonsleder Espen Kristiansen i SSB tallene for oktober:

– Strømprisene steg kraftig fra september til oktober i år. I fjor falt prisene i samme periode. Dette trekker tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen opp fra september til oktober i år.

Samtidig steg prisene på matvarene med 0,7 prosent fra september til oktober. Dette er fortsatt den viktigste årsaken til den samlede prisveksten det siste året, ifølge SSB.

– Som følge av priskampanjer, falt prisene på fisk og sjømat kraftig i august og september. Bortfallet av disse priskampanjene gjorde at vi målte en betydelig prisoppgang på denne gruppen i oktober, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i SSB.

I oktober steg prisene på fisk og sjømat med 10,4 prosent etter å ha gått ned 9,1 prosent i september. Varer som kaffe, friske grønnsaker, samt lammekjøtt etter sesongmessig tilbud var varer som økte i pris i oktober og bidro til prisveksten.

Strøm og husleie

Fra september til oktober økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie 18,4 prosent.

– Til tross for en oppgang i strømprisene sist måned er strømprisene langt lavere enn i fjor, sier Kristiansen.

Samtidig lå prisene for husleie 4,3 prosent høyere i oktober enn på samme tid i fjor.

– Utleiere av bolig justerer husleiene sine etter konsumprisindeksen. Høy prisvekst over tid vil derfor gradvis gjenspeiles i økte husleier. I tillegg kan man se for seg at renteøkningene bidrar til økte husleier på nye leieavtaler, sier Espen Kristiansen.

Signaler om økning

KPI-JAE (også kalt underliggende inflasjon), steg i oktober med 6 prosent de siste tolv månedene, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Norges Bank har tidligere gitt signaler om at styringsrenta trolig vil gå opp en siste gang i desember. Renten kunne bli holdt i ro dersom den underliggende prisveksten gikk ned.

SSB har tidligere anslått en prisvekst på 4 prosent i 2024.

Etter fredagens inflasjonstall styrket den norske kronen seg med rundt fem øre mot euroen. En euro kostet fredag morgen 11,91 kroner, mens en amerikansk dollar kostet 11,17 kroner.

