Vedum avviser SVs skattekrav: – Ikke aktuelt

Av Bibiana Piene/NTB

– Det er feil medisin med den usikkerheten som er. Det blir ikke aktuelt, sier Vedum til NTB.

SV la torsdag fram sitt alternative statsbudsjett for 2024 i forkant av budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Sp og Ap.

Der går det blant annet fram at SV vil øke skatte- og avgiftsnivået med i alt 15,2 milliarder kroner neste år.

– Ikke svaret

– Det er tøft for mange bedrifter og familier nå. Å øke skattene med 15 milliarder kroner er ikke svaret, sier Vedum.

– Vi har lagt opp til et kutt på 6 milliarder kroner i vårt budsjettforslag. For regjeringen å øke skattene med 15 milliarder i stedet, det skal ikke skje, sier han.

SVs skatteopplegg betyr samtidig at vanlige familier får et skattekutt på rundt 6.000 kroner. Brorparten av skatteøkningen, 13 milliarder kroner, skal hentes inn gjennom økt formuesskatt.

Det er bra med omfordeling, men å skattlegge bedrifter hardere blir likevel helt feil med dagens anstrengte økonomi, mener finansministeren.

– Det er krevende tider, og det er mange bedrifter som kjenner på utfordringer, sier han.

– Det er viktig at vi har et skattesystem som stimulerer til at folk jobber, at vi har gode bedrifter, og at vi har forutsigbarhet for det. Da kan vi ikke legge på 15 milliarder kroner slik SV foreslår, sier Vedum, som torsdag er i Brussel for samtaler med nordiske og europeiske finansministre.

Avviser omkamp om grunnrente

Han avviser samtidig SVs forsøk på en omkamp på grunnrenteskatten for havbruk.

I mai fikk regjeringspartiene med seg et flertall på Stortinget for å innføre en grunnrenteskatt på 25 prosent. SV ville ha en høyere grunnrente, og ble ikke med på forliket.

– Vi åpner ikke en ny debatt om grunnrente nå, tre måneder etter at et forlik ble landet, sier Vedum.

Han stiller seg også negativ til å skattlegge bankene hardere, slik SV ønsker, tross høye rentemarginer og rekordoverskudd.

– Press banken

– Jeg er svært skeptisk til det. Jeg er mer opptatt av kundene til bankene enn at staten skal sitte igjen med mer penger. Målet er å ha en levende banksektor som leverer billigst mulig banktjenester til folk, sier Vedum.

Samtidig oppfordrer han folk til å utnytte at det er blitt hardere konkurranse om lånekundene blant bankene.

– Det er fort gjort når man er litt økonomisk presset, at man ikke ringer til banken. Men det er da man skal ringe banken, sier Vedum.

