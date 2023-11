SV lover skattekutt på 6000 kroner til vanlige folk

SV vil torsdag legge fram sitt alternative statsbudsjett. Under Politisk Kvarter i NRK på morgenen sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski at partiet vil kutte skatten for de aller fleste vanlige lønnsmottakere i Norge.

– Vi legger fram et skatteopplegg som er kraftig omfordelende, som øker skatten for dem med store formuer og inntekter, og som kutter skatt for dem med de små inntektsårene. Det gjelder åtte av ti lønnsmottakere som får skattekutt med vårt opplegg, sier Kaski.

– De største skattekuttene kommer til dem med jevne, vanlige inntekter og vil beløpe seg til omtrent 6000 kroner, sier Kaski, som oppgir en vanlig inntekt til om lag 500.000 kroner.

Kaski forklarer at de vil finansiere skattekuttet med hardere beskatning av dem med høyere inntekter og de høyeste formuene.

– Så den store omfordelingen skjer gjennom skattesystemet, men så øker vi også finansskatten sånn at bankenes store inntekter i denne tiden får en høyere skatt til fellesskapet, sier Kaski.

SV møter regjeringspartiene til budsjettforhandlinger fredag. Det er satt en frist til 28. november med å komme til enighet. Finansdebatten i Stortinget skal etter planen holdes 4. desember.

