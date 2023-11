Spesialenheten: Politiet skjøt mot beina til mann i Askim

– De to tjenestepersonene utgjorde to separate patruljer som kom til stedet etter at personen hadde kjørt ut på et jorde. Pågripelsen skjedde et stykke unna bilen. I forbindelse med pågripelsen løsnet en av tjenestepersonene varselskudd og rettet skudd mot beina til mannen, heter det i en pressemelding fra Spesialenheten for politiet.

Mannen ble truffet og skadd. Deretter fikk de to politifolkene kontroll på mannen og satte i gang med å gi førstehjelp. Kort tid etter kom det mer politi og helsepersonell til stedet, heter det videre.

Tjenestepersonen som avfyrte skudd, ble avhørt onsdag kveld av Spesialenheten og har dermed status som mistenkt, i tråd med vanlig praksis. Den andre tjenestepersonen ble avhørt som vitne.

[ Kommentar: Nå hører jeg at det mumles om det samme i Støre-regjeringen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen