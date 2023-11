Politiet har utvidet siktelsen mot mannen de skjøt i Askim

Mannen ble først siktet for grovt ran, men torsdag sier politiet til NRK at siktelsen nå er utvidet til å omfatte brudd på vegtrafikkloven, brudd på dyrevelferdsloven og trusler mot politiet.

– Dette er på bakgrunn av de hendelsene som skjedde i går, hvor vi mener det foreligger flere straffbare forhold, sier politiadvokat Anders Johnsen Bækkemoen Øst politidistrikt.

Det var onsdag at mannen i 20-årene ble skutt av politiet på et jorde i Askim, etter at han skal ha rettet et våpen mot politiet. I forkant hadde han ranet til seg en bil på en privatadresse i Mysen.

Mannen har straffehistorikk og er tidligere domfelt, opplyser politiet til VG.

Han er nå innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader. Tilstanden hans skal være stabil, ifølge Bækkemoen.

[ 36 milliarder i sedler smuglet ut av Norge ]