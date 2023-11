Nedbemanning i Diplom-Is: – Mange har lagt igjen hele arbeidslivet sitt her

– Dette er en stor beslutning for Diplom-Is, og en beslutning vi ikke tar lett på. En endring av varevei vil innebære at vi vil nedskalere logistikkleddet vårt betydelig. Isen vår skal fortsatt produseres på fabrikken på Gjelleråsen, men fraktes til butikk på en annen måte enn vi gjør i dag, sier Martin Kjekshus, administrerende direktør i Diplom-Is, i en pressemelding.

NNN-tillitsvalgt Inger Tayuzak er lei seg på vegne av alle dem som har fått den triste beskjeden.

– Vi har jo vært stolte av å ha hele verdikjeden selv. Mange som har lagt igjen hele arbeidslivet sitt i Diplom-Is må nå slutte. Tillitsvalgthjertet mitt blør, sier Tayuzak.

Ringnes og Tine står igjen

Sjåførene er i dag spredt over hele landet, og har kjørt alle varer ut til både egne lagre og videre ut til butikkene.

Dette blir det altså grossistene – mellomleddet mellom matprodusentene og butikkene – som nå overtar.

Så vidt NNN-arbeideren kjenner til, er det bare Ringnes og Tine som står igjen med full egendistribusjon i matindustrien.

Både Tayuzak og tillitsvalgte for Negotia, som er forbundet som organiserer de fleste sjåførene i Diplom-Is, har vært grundig involvert i prosessen.

En prosess som altså har ebbet ut med at over 100 ansatte blir berørt når egendistribusjonen fjernes mot slutten av 2025.

– Dette har vært grundig diskutert lenge. Jeg husker mitt første møte om dette i 2013. Så det kom nok ikke som noe sjokk for noen. Heldigvis har vi gode retningslinjer for omstilling, samtidig som mange bedrifter skriker etter sjåfører. Så jeg tror ikke det skal være noe problem å få folk i fast jobb.

Komplekst

Bærekraft nevnes som et viktig stikkord for at bedriften nå tar dette grepet. Ifølge Diplom-Is vil samkjøring redusere direkte utslipp med rundt 30 prosent.

– Det er ganske komplisert og det er mer enn én årsak til at vi må gjøre dette. Vi jobber i en bransje som er prisgitt den gule saken oppi himmelen. Er det en god sommer, så får vi et bra resultat. Og omvendt. Grovt sett tjener vi penger i fem måneder av året – og da blir det for mye kjøring av luft de andre månedene. Vi har eiere som vil ha resultater, og man tjener ikke penger på å kjøre luft, sier Tayuzak.

Diplom-Is eies av Tine og har eksistert i 93 år. Om de skal leve i 93 år til, så mener altså bedriften at dette er et nødvendig grep.

– Dette gjør vi ikke med lett hjerte. Vi må også investere og være innovative for å være levedyktige. Da må vi levere gode resultater til eierne, sier klubbleder Inger Tayuzak.

Diplom-Isbilen er et eget konsept som ikke rammes av nedbemanningene, legger hun til.

