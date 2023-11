Kongsvinger kommune får bot etter at elleveåring døde av allergisk reaksjon

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB og Stian Drake/NTB

– Kongsvinger kommune er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og kommunen er siktet etter arbeidsmiljølovens paragraf 19 som omhandler systemsvikt, opplyser politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Det var fredag 4. november i fjor at elleveårige Vasilias Oskar Tosounidis kollapset på vei hjem fra skolen i Kongsvinger. Dagen etter døde han på sykehus.

Gutten hadde en sterk melkeallergi, og ham hadde tidligere på dagen spist en hvetebolle som inneholdt melk. Han ble ikke holdt igjen på skolen lenge nok til at allergireaksjonene ble synlige.

Erkjenner feil

Politiet bemerker også at gutten ble sendt hjem alene da skoledagen var over, og at verken helsepersonell eller foreldre ble varslet om hendelsen. Politiet mener det var en systemsvikt som var årsak til dette, da læreren ikke hadde fått vite noe om at en allergisk reaksjon kunne oppstå så lenge som to timer etterpå.

Derfor er Kongsvinger kommune ilagt en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner. Kommunen har godtatt forelegget.

– Kongsvinger kommune erkjenner at det er gjort feil på systemnivå, og det førte til at en elev døde som følge av en allergisk reaksjon. Kongsvinger kommune aksepterer forelegget etter manglende journalføring på elevkort, og at det ikke ble ringt hjem, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Verste som kan skje

Kommunedirektør Lars Andreas Uglem sier at Kongsvinger kommune beklager på det dypeste til familien og de pårørende, samt at skolen skal være et trygt sted, uavhengig av helseutfordringer.

– At en av våre elever dør, er det verste som kan skje. Det er vondt for hele organisasjonen og selvsagt en stor belastning for familien og de pårørende. Vi vil igjen uttrykke dyp medfølelse med de pårørende, sier Uglem.

Faren uttaler gjennom familiens bistandsadvokat at han er fornøyd med utfallet.

– Gutten døde som en direkte årsak av systemsvikt og menneskelig svikt i Kongsvinger kommune, og det straffes de nå for, sier bistandsadvokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Skolen hadde alltid to epipenner tilgjengelig

Hun sier at foreldrene jevnlig var i kontakt med ulike ansatte for å forsikre om at alle forholdsregler ble tatt, og at skolen alltid hadde to epipenner tilgjengelig. Likevel gikk det altså galt, og elleveåringens far håper at straffen sender et signal om å ta slike situasjoner på alvor.

– Lemfeldig omgang med alvorlige og viktige opplysninger om et barns helse fikk fatale følger i denne saken, og vi vil følge nøye med på Kongsvinger kommunes oppfølging av dette. Barn skal ikke dø på skolen, sier Zadig.

Kongsvinger kommune og etterlatte etter gutten inngikk tidligere i år et utenrettslig forlik i erstatningssøksmålet.

[ – Føles som om helsevesenet ikke «har plass til» slike som meg ]