Høyre vil ta villmannskjørernes biler: – Kan ikke ha dødsmaskiner på veiene

– Vi kan ikke ha dødsmaskiner på veiene, sier Høyres Lene Westgaard-Halle og Sveinung Stensland i en pressemelding.

Utrykningspolitiets sjef Knut Smedsrud har tidligere bedt om regelendringer for å stanse de verste råkjørerne, blant annet i form av at man skal kunne inndra kjøretøyet til personer om de blir målt i mer enn 200 kilometer i timen.

– I Norge jobber vi for en nullvisjon hvor målet er at ingen skal miste livet eller bli skadd i trafikken, og da kan vi ikke ha potensielle dødsmaskiner på veiene, sier de to Høyre-representantene.

I Danmark ble dette mulig allerede i 2021. I mars i år viste tall fra det danske justisdepartementet at nærmere 2000 kjøretøyer var blitt beslaglagt i forbindelse med såkalt vanvidskørsel. Der omfatter begrepet hastigheter på 200 kilometer i timen og oppover, hastigheter som er mer enn det dobbelte av fartsgrensen, promille på over 2 og flere andre forhold. De beslaglagte kjøretøyene blir solgt til inntekt for staten.

De to Høyre-representantene sier de håper hele Stortinget vil samle seg om forslaget.

