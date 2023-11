SV sikrer flertall for folkeavstemning om oppsplitting av Kristiansand

– Vi har gjennomført en grundig prosess i SVs stortingsgruppe, for dette er ikke en enkel sak. SV gikk til valg på at tvangssammenslåtte kommuner skulle få si meningen sin. Jeg har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon, sier kommunalpolitisk talsperson Birgit Oline Kjerstad i SV.

Dermed har regjeringen flertall i Stortinget for sitt forslag om å endre inndelingsloven. Det grepet gjør at staten kan gjennomføre en folkeavstemning om å dele Kristiansand kommune, selv om bystyret i Kristiansand to ganger har sagt nei til å gjennomføre folkeavstemning selv.

Folkeavstemningen vil etter planen skje neste år. Innbyggerne i Søgne og Songdalen vil bli spurt om de fortsatt ønsker å være del av Kristiansand, eller om de vil bli egne kommuner.

– Dette er ikke en sak om oppdeling av kommuner, men en sak om hvem som skal bli lyttet til i denne typen prosesser. Vi har ikke her tatt stilling til oppdeling, vi tar stilling til om folk skal bli hørt, sier Kjerstad.

Fra før har regjeringspartiene Ap og Sp fått støtte fra Rødt. Med støtte fra SV har de flertallet på sin side, men hvis SV hadde stemt nei, kunne regjeringen fortsatt sikret flertall med Pasientfokus.

