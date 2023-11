Åpne flammer fra tak i Bjørvika i Oslo

Det ble sendt mange enheter fra nødetatene til stedet fordi det var åpne flammer og bygningen ligger i et svært tettbebygd område. Det dreier seg om en bygning like ved Munchmuseet.

– Det er meldt om røyk fra et tak, og vi jobber med å finne årsaken til dette. Vi har røykdykkere på vei opp, og samtidig sender vi opp stige for å få et overblikk. Det er meldt om åpne flammer av noen på stedet, men det er ikke bekreftet av våre folk, sa vaktkommandør Tor Audunhus ved 110-sentralen i Oslo til NTB.

– Det framstår som at rundt 25 personer har evakuert, sa operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.