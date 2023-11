Mannen som ble skutt av politiet i Askim, er siktet for grovt ran

Mannen vil få oppnevnt en forsvarer, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Like før klokka 13 onsdag kom en ukjent mann til en bolig i Mysen hvor han tvang til seg en bil ved hjelp av våpen, opplyste politiet tidligere på dagen til NTB. Det er ikke sagt noe om hva slags våpen det dreier seg om, men personen som ble frastjålet bilen, ble ikke skadd.

Spesialenheten for politisaker er varslet og har bedt Kripos om bistand etter at politiet skjøt mannen. Politiet har uttalt at det i forkant oppsto en trusselsituasjon, og at avfyrte varselskudd ikke hadde ønsket effekt.

Politiet vil ikke kommentere «det etterforskningsmessige og påtalemessige» videre onsdag.