Mann i 50-årene pågrepet for overgrep mot barn

Mannen ble pågrepet tirsdag morgen, opplyser politiet til Bergensavisen.

– Forholdet er anmeldt for kort tid siden. Det skal ha skjedd tilbake i tid og pågått over noen år, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen til avisen.

Hun sier mannen er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, og at det er én fornærmet kvinne i saken. De har ifølge politiadvokaten en familiær relasjon.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hvor lenge lovbruddet skal ha pågått eller alderen på den fornærmede kvinnen. Det er ikke tatt stilling til om det blir aktuelt å be om varetektsfengsling.