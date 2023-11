De to skal ha møttes tilfeldig på et utested i fjor høst, og mannen fulgte kvinnen hjem. Da de kom fram til Oslo Børs, skal han ha holdt henne opp mot et gjerde og voldtatt henne, skriver VG.

Voldtekten ble avbrutt av en vekter. Mannen mener selv den seksuelle omgangen var frivillig og vil derfor anke dommen.

Fornærmede er tilkjent en oppreisningserstatning på 270.000 kroner.