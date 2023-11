FHI: Sykehusene må være forberedt på flere innlagte med luftveisinfeksjoner

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere advart om årets influensasesong og oppfordret flere til å vaksinere seg.

Under årets smitteverndag forteller FHI at vi foreløpig ligger på et normalt nivå for luftveisinfeksjoner for årstiden, men at de ser en økning.

– Fra uke 42 til uke 43 så vi et kraftig hopp av smitteøkning av influensa. Vanligvis går det veldig fort når det først setter i gang, sier FHI-lege Trine Hessevik Paulsen.

Oppfordrer folk til å vaksinere seg

Siste år falt vaksinedekningen mot influensa fra 63 til 59 prosent for risikogrupper, og fra 56 til 50 prosent for helsepersonell, skrev FHI i en pressemelding i oktober.

– Vi ønsker oss en 75 prosents vaksinasjonsdekning for de som tilhører risikogrupper. Det haster å vaksinere seg nå, da vaksinen bruker noen uker på å fungere som den skal, sier Paulsen.

Blant covid-19 pasienter har man sett en tydelig økning av sykehusinnleggelser de siste ukene.

– Det var noe av grunnen til at vi hev oss rundt forrige uke og varslet om at tiden var inne for å ta vaksine, om man ønsker det, sier Paulsen.

Mycoplasma-utbrudd

Spredningen av mycoplasma-bakterier har også skapt bekymring i Vestland fylke. Paulsen mener det er for tidlig å si hvor stort dette utbruddet vil bli i Norge.

– Vi vet ikke hvor alvorlig dette utbruddet kommer til å bli i Norge, men det er grunn til å tro at immuniteten til befolkningen ligger til rette for et stort utbrudd, sier hun.

Bakterien kan gi infeksjoner både i øvre og nedre luftveier. Symptomene utvikler seg gjerne langsomt over flere dager til en uke. Det er barn, ungdom og unge voksne som er mest utsatt, men voksne kan også bli rammet.

– Den dominerer akkurat nå. Det er en bakterie som har sine topper med fire til seks års mellomrom. Det er cirka fem år siden vi hadde en topp sist, sa smittevernlege Marit Voltersvik i Bergen kommune til BT i forrige uke.

FHI har tidligere opplyst til BT at økningen er betydelig i Vestland, men at forekomsten øker i alle fylker.





