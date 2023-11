FHI bekymret over antibiotikaresistent bakterie

FHI har sett en økende forekomst av karbapenemaseproduserende bakterier. Denne egenskapen gjør at bakteriene blir motstandsdyktige mot flere typer antibiotika.

– Dette er en gruppe tarmbakterier og miljøbakterier som er resistente mot vanlig brukte antibiotika, sier FHI-lege Mari Molmvik under FHIs smitteverndag.

Disse bakteriene kan utgjøre en alvorlig trussel mot folkehelsen. Både for individer som kan få alvorlig sykdom og død, og for helsetjenesten, som er vant til å kunne bruke effektiv antibiotika for å behandle pasienter.

Antall personer registrert med bakteriene økte markant i Norge fra 2021, med 70 personer, til 2022 med, 180 personer registrert med bakteriene.

Økningen fortsetter i 2023 med 200 personer registrert fram til 6. november.

Dette skyldes sannsynligvis import fra land med høy forekomst av resistente mikrober, og på grunn av økt reisevirksomhet etter pandemien.

– Siden mye av økningen drives av import så tenker vi at reiseråd til befolkningen er viktig. Spesielt med tanke på helsereiser til utlandet, sier Molmvik.

