Boligbyggingen på laveste nivå siden 2010

Man må tilbake til 2010 for å finne et tilsvarende lavt nivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til 5410 nye boliger, noe som er en nedgang på 17,3 prosent fra samme kvartal i fjor.

Selv om det blir gitt byggetillatelse, betyr ikke det nødvendigvis at byggingen blir gjennomført, skriver SSB. De ser imidlertid ikke den samme nedgangen når det gjelder fullføring av bygg.

– Det har sammenheng med at det tar tid før boligene som får igangsettingstillatelse, blir fullført. Om det fortsatt gis like få igangsettingstillatelser til nye boliger i 4. kvartal kan vi forvente et tilsvarende lavt antall fullførte boliger neste år, heter det.

[ Studie: Åtte tiltak som kan bidra til å bremse aldringsprosessen (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen