Barth Eide kritiserer Israel, men fordømte ikke

Ingen i Gaza spares, påpekte Rødts Bjørnar Moxnes i Stortingets spørretime onsdag. Boligblokker bombes, hele familier utslettes, og leger kan ikke lenger sy igjen sårene til sårede palestinere fordi de mangler både nål, tråd og vann til å vaske pasientene med, beskrev han.

Det var viktig med en krystallklar fordømmelse etter Hamas' terrorangrep 7. oktober, fortsatte Moxnes. Han utfordret utenriksministeren:

– Når hører vi noe som minner om tilsvarende fordømmelse av Israels brutale, pågående, dødbringende og folkerettsstridige angrep mot Gazas innbyggere? spurte han.

Barth Eide svarte uten å fordømme

Barth Eide (Ap) mente Norge har stått fram en av de skarpeste kritikerne av Israels respons.

Beskjeden har vært tydelig på at Israel har rett til selvforsvar, men må forholde seg til humanitærrettens regler om beskyttelse av sivile i krig og proporsjonalitet.

– Den grensen er kraftig brutt i dette tilfellet, sa Barth Eide.

– Det var riktig å si fra om Hamas' terrorangrep – som også drepte et stort antall barn. Vi må også si fra når Israel bruker sin selvforsvarsrett som ikke er i tråd med krigens folkerett, sa han, uten å bruke ordet fordømme.

Støtte til mulig rettsoppgjør

Bath Eide la til at Norge jobber dag og natt for at blokaden må heves. Det er i seg selv et brudd på krigens folkerett å blokkere adgang til livsnødvendigheter for en hel sivilbefolkning, framholdt han.

– Blokaden er folkerettsstridig. Det er også okkupasjonen, det er også bosetninger på okkupert land, sa han.

Men Barth Eide mente det ikke er hensiktsmessig for Norge å innføre sanksjoner overfor Israel for å legge press bak kravene. Det vil ha mye større effekt om Norge handler i samarbeid med andre land, fortsatte han.

Derimot var han tydelig på at Norge vil støtte et eventuelt rettsoppgjør i Den internasjonale straffedomstolen senere. Selv om Israel ikke er tilsluttet ICC, så har palestinerne sluttet seg til. ICC anser dermed at de har jurisdiksjon i Gaza, påpekte Barth Eide.

– Det kan være spørsmål om rettsoppgjør. Vi vil også støtte det om man går videre i etterkant av det som har skjedd – mot alle parter i konflikten, sa han.

