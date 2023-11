Åtteåring kjørte sparkesykkel uten bremser – brakk begge armene

Ulykken skjedde ved 18-tiden tirsdag, opplyser politiet til Bergens Tidende.

– Det spesielle er at det skal være to 15 år gamle gutter som skal ha tvunget ham eller lokket ham opp på sparkesykkelen. Bremsene skal ha blitt klusset med, og de to visste at det ikke var bremser på sykkelen, sier seksjonsleder John-Endre Skeie ved Bergen sentrum politistasjon.

Politiet har vært i kontakt med de to 15-åringene og deres foreldre. Den åtte år gamle gutten ble kjørt i ambulanse til legevakten og ble behandlet der. Fallet skal ha skjedd i en bakke.

– Politiet har opprettet sak og vil følge dette opp, sier Skeie.

[ Russisk «hauk» truer USA: – Det kan bety atomkrig ]