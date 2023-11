Arbeidet mot muslimhat styrkes

– Mange opplever diskriminering på bakgrunn av sin religiøse tilhørighet, og at de ikke hører til. Det er nedslående og et alvorlig problem som regjeringen fortsetter å jobbe systematisk og grundig med. Vi trenger nå å øke innsatsen for å få slutt på hat og fordommer mot muslimer, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Dagens handlingsplan løper ut 2023, men forlenges nå til 2024. Jaffery påpeker at mye allerede er gjort, for eksempel støtte til minne- og kunnskapssenter og til annet arbeid mot rasisme og hatefulle ytringer.

Samtidig starter regjeringen arbeidet med en ny plan som skal legges fram våren 2025. Muslimske og antirasistiske organisasjoner er bedt om å komme med forslag til hvordan arbeidet mot hat og diskriminering bør endres eller justeres.

– Regjeringen er opptatt av at krigen i Gaza ikke skal øke motsetningene i Norge, sier kultur- og likestillingsministeren.

En ny handlingsplan mot antisemittisme ble varslet sist helg. Den skal legges fram i løpet av neste år.

