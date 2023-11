Trettebergstuen avviser at hun ble advart – mener Støre har gjort belastningen større

– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke har utnevnt mine venner etter advarsler. At jeg ikke med viten og vilje har brutt regler, eller trosset mitt eget embetsverk, sier Trettebergstuen under høringen i kontrollkomiteen på Stortinget.

Den tidligere kulturministeren mener det er skapt et slikt inntrykk av habilitetssakene. Nå vil hun rette opp i dette.

– Dette sier jeg ikke for å bortforklare. Det er mitt ansvar at feil har blitt begått, men jeg er opptatt av at fakta kommer fram, og at inntrykket som her er skapt, er feil, sier Trettebergstuen.

– Gjorde saken mer belastende

I sin forklaring gikk den avgåtte statsråden klart ut mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som tidligere har uttalt at Trettebergstuen skal ha blitt advart.

– Jeg har ikke blitt advart – jeg vet ikke hva statsministeren legger i de ordene. Det har vært med på å gjøre saken min mer belastende, sa Trettebergstuen til komiteen.

Hun refererte til en hendelse der hun luftet med departementsråden om vennen Bård Nylund kunne være aktuell som medlem i Mannsutvalget, som skulle nedsettes av regjeringen.

– Da sier hun at «nei, det går ikke fordi han er din venn» og så blir det ikke noe mer snakk om det. Jeg opplevde det aldri som en advarsel, sa Trettebergstuen.

Uenighet om advarsler

Det var på en pressekonferanse i sommer at Støre sa at Trettebergstuen hadde fått flere advarsler av sitt eget departement mot å foreslå venner hun er inhabil overfor.

Tidligere har departementsråd Kristin Berge har tidligere sagt følgende til VG om praksisen:

– I departementet har vi praktisert at politikere kan foreslå navn, men hvis det er inhabilitet så skal de straks fratre og ikke være en del av vurderingene og beslutningen.

En nyanse i saken ser ut til å være hvorvidt Trettebergstuen har vært med i vurderingene.

Har vært inhabil

Ap-politikeren gjør det klart at hun har vært inhabil i utnevnelsen av venner, men sier at hun handlet i god tro og trodde hun kunne foreslå navn.

Dette sier hun at både gjelder i utnevnelsen av Bård Nylund blant annet som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum, og valget av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett.

– Den viktigste feilen som jeg nå er klar over at jeg har gjort, er jo at jeg i det hele tatt spilte inn Bård Nylunds, sier Trettebergstuen.

I ettertid sier hun at opplæringen nye statsråder fikk om habilitet, burde vært grundigere.

– Det er blitt gjort feil

Hun sier hun trodde at det først var senere i prosessen, når avgjørelsen skulle tas, at hun måtte melde seg inhabil. Og at det var greit å spille inn navn.

– Dessverre viser det seg at det er blitt gjort feil når det gjelder utnevnelse av Bård Nylund til to verv. Jeg har et nært vennskap til Bård Nylund, og jeg er klart inhabil. Det er fullt og helt mitt ansvar. Jeg har også tatt det ansvaret ved å gå av som kultur- og likestillingsminister, sier Trettebergstuen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ved flere anledninger sagt at Trettebergstuen ble advart i habilitetssakene.

– Jeg vet ikke hva statsministeren legger i de ordene, sa hun da hun ble konfrontert med de påstandene.

[ Solberg synes høringen gikk «greit»: – Skulle gjerne hatt mer tid ]