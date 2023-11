Solberg til kontrollkomiteen: Jeg burde ha spurt og gravd mer om aksjehandlene

Av Marius Helge Larsen og Daniel Lundby Olsen

– Når man ser det i etterpåklokskap, burde jeg ha spurt og gravd bedre. Det viste seg at han gjorde noe annet enn det jeg faktisk trodde. Men jeg må innrømme at jeg lever i et ekteskap hvor jeg har trodd på min mann, sier Solberg i sin forklaring til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Seks politikere skal grilles i løpet av tirsdagens maratonhøring i komiteen. Tidligere statsminister Erna Solberg (H) er først ut til å forklare seg.

– Takk for anledningen til å innlede om habilitetsbrudd. Som komiteen er vel kjent med, var jeg inhabil i en rekke saker da jeg var statsminister, sa Solberg i starten av sitt innlegg.

Omfattende handel

I løpet av de åtte årene hun var statsminister, kjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Finnes har nektet for å ha handlet aksjene basert på informasjon fra kona.

– Jeg burde ha spurt og gravd mer om dette, sier Solberg til komiteen.

Hun sier at hun ikke hadde noen grunn til å mistro opplysningene Finnes ga henne, men at hun har et ansvar for å avklare egen habilitet.

– Det inkluderer å ha kjennskap til forhold hos min ektemann som kan ha betydning for min habilitet, fortsatte hun.

Tre avgåtte statsråder, én sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – må stille til maratonhøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag.

Sjekket aksjebeholdningen

Solberg ble spurt om i hvilken grad hun sjekket ektemannens aksjebeholdninger i tiden som statsminister, og hun svarte at hun har gjort det ved flere anledninger.

– Det har jeg gjort med noen års mellomrom. Blant annet i 2015, og da det kom oppslag om aksjene i Q-Free i 2017, sa Solberg.

Hun påpekte at det hadde skapt reaksjoner i sosiale medier da Dagbladet skrev om ektemannens aksjer i bompengeselskapet i 2017.

Hadde ansvaret

Flere ganger i utspørringen understreket Solberg at mannen ikke har hatt noe forbud mot å eie aksjer, men at han skulle holde henne orientert om aktiviteten.

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen ba Solberg utdype hvem som hadde ansvaret for Solbergs habilitet da hun var statsminister.

– Det hadde jeg, sa Solberg.

Hun bekreftet også at det verken var embetsverket eller ektemannen som hadde det øverste ansvaret for at dette.

