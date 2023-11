Mange lektorer vil ha nasjonale mobilregler

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus sier drøyt 70 prosent av de spurte etterlyser nasjonale regler for mobilbruk, skriver NRK.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle en nasjonal anbefaling om å unngå mobilbruk i den norske skolen. Det kan komme på plass allerede i vinter.

– Det er svært bekymringsfullt at hele 75 prosent svarer at elevers bruk av mobil forstyrrer undervisningen. Det er en erkjennelse av at det må sterkere lut til, sier leder Nyhuus.

